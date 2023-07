Les dimanches culturels Théâtre de verdure de Clamart Clamart, 17 septembre 2023, Clamart.

Les dimanches culturels Dimanche 17 septembre, 11h00 Théâtre de verdure de Clamart Gratuit sur réservation. Nombre de places limité. Les spectateurs doivent se présenter 15 minutes avant le début de la séance. Attention, les places pourront être réattribuées en cas d’absence à l’heure de la séance.

Le 17 septembre, la Ville et ses complices vous donnent rendez-vous dans un cadre de verdure exceptionnel pour les Dimanches culturels, une programmation artistique mêlant toutes les formes du spectacle vivant.

La journée commence à 11h avec le monstre sacré de la littérature française, Victor Hugo, mis en scène dans un spectacle littéraire et musical. Entre 14h et 17h30, rendez-vous toutes les 30 minutes pour Avion papier, ciné-concert en caravane à la croisée des arts numériques, de la musique et du théâtre d’objets. À 15h, le Grand ensemble de clarinettes de l’Harmonie de Clamart adapte Les Aventures de Pinocchio de Collodi en conte musical. À 16h30, la Compagnie Sublime Théâtre nous embarque pour une friandise joyeusement mythologique avec Nymphes et déesses… ou comment 3 nymphes s’invitent à notre époque pour échapper aux clichés auxquels elles sont enchainées depuis l’Antiquité.

Théâtre de verdure de Clamart Route de la Mare 92040 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.clamart.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.clamart.fr/fr/agenda/les-dimanches-culturels-17-septembre-2023 »}] [{« link »: « https://www.clamart.fr/fr/agenda/les-dimanches-culturels-17-septembre-2023 »}] Il était une fois un théâtre de verdure, niché à l’orée du bois, loin de l’agitation de la ville, loin des regards. Un amphithéâtre tellement discret qu’il ne laissait à voir aux rares promeneurs que quelques marches de pierres, traces de son passé.

Soucieuse de préserver et restaurer son patrimoine, la Ville de Clamart à réhabiliter ce lieu fin 2019. Accessible uniquement les jours de représentation (billetterie sur Clamart.fr)

