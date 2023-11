SHOW DE DRONES Théâtre de verdure de Brise-Lames SHOW DE DRONES Théâtre de verdure de Brise-Lames, 22 décembre 2023, . SHOW DE DRONES Vendredi 22 décembre, 19h00 Théâtre de verdure de Brise-Lames gratuit SHOW DE DRONES Vendredi 22 décembre à 19h00 sur le théâtre de verdure (avec possibilité de report au 29/12 en cas de mauvaises conditions météorologiques) Un spectacle pour les fêtes de noël unique à Martigues. Toute la programmation des FETES SONT LA à retrouver « à la une » de MARTIGUES BOUGE Théâtre de verdure de Brise-Lames Théâtre de verdure de Brise-Lames, Place des Aires, Pointe brise-lames, 13500 Martigues, France 13500 [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.44.34.66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-22T19:00:00+01:00 – 2023-12-22T19:30:00+01:00

2023-12-22T19:00:00+01:00 – 2023-12-22T19:30:00+01:00 drones spectacle Détails Autres Lieu Théâtre de verdure de Brise-Lames Adresse Théâtre de verdure de Brise-Lames, Place des Aires, Pointe brise-lames, 13500 Martigues, France Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Théâtre de verdure de Brise-Lames latitude longitude 43.406894;5.058864

Théâtre de verdure de Brise-Lames https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//