FESTIVAL DE LA FETE FORAINE Théâtre de verdure de Brise-Lames

FESTIVAL DE LA FETE FORAINE Théâtre de verdure de Brise-Lames, 1 avril 2023, . FESTIVAL DE LA FETE FORAINE 1 – 16 avril Théâtre de verdure de Brise-Lames Entrée libre, participation pour les diverse attractions FESTIVAL DE LA FETE FORAINE DU 1ER AU 16 AVRIL 2023 DE 14h à 22h – Place des Aires Animations : distribution d’oeufs de Pâques 5 avril à 15h00 & parade de peluches géantes le 12 avril à 15h sur le site de la fête Théâtre de verdure de Brise-Lames Théâtre de verdure de Brise-Lames, Place des Aires, Pointe brise-lames, 13500 Martigues, France 13500 [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.44.34.66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T23:59:00+02:00

2023-04-16T14:00:00+02:00 – 2023-04-16T23:59:00+02:00 fete foraine manèges

Détails

