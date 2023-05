12ème Trophée des As de pétanque Théâtre de Verdure, 11 septembre 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Le tournoi de pétanque incontournable revient cette année ! 2 jours de compétition, 14 parties, un plateau exceptionnel avec 16 champions, tous titrés au plus haut niveau..

2023-09-11 à ; fin : 2023-09-13 . .

Théâtre de Verdure ZA Lapalun

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The unmissable pétanque tournament is back this year! 2 days of competition, 14 games, an exceptional line-up with 16 champions, all titled at the highest level.

Vuelve este año el ineludible torneo de petanca 2 días de competición, 14 partidos, un cartel excepcional con 16 campeones, todos ellos titulados al más alto nivel.

Das unumgängliche Pétanque-Turnier kehrt dieses Jahr zurück! 2 Tage Wettkampf, 14 Spiele, ein außergewöhnliches Teilnehmerfeld mit 16 Champions, die alle auf höchstem Niveau Titel errungen haben.

