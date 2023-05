Festival d’été de Sérénades en Baronnies Théâtre de Verdure Buis-les-Baronnies Catégories d’Évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme Festival d’été de Sérénades en Baronnies Théâtre de Verdure, 17 juin 2023, Buis-les-Baronnies. Buis-les-Baronnies,Drôme Le Festival de l’été 2023 des Sérénades en Baronnies vous propose 6 concerts qui se tiendront soit au Théâtre de Verdure de Buis-les-Baronnies, à la Guinguette de Beauvoisin ou encore place des Arcades à Buis-les-Baronnies..

Théâtre de Verdure ZA Lapalun

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Classical music festival. El festival de verano Sérénades en Baronnies 2023 ofrecerá 6 conciertos en el Théâtre de Verdure de Buis-les-Baronnies, la Guinguette de Beauvoisin y la Place des Arcades de Buis-les-Baronnies. Das Sommerfestival 2023 der Sérénades en Baronnies bietet Ihnen 6 Konzerte, die entweder im Théâtre de Verdure von Buis-les-Baronnies, in der Guinguette von Beauvoisin oder auch auf dem Place des Arcades in Buis-les-Baronnies stattfinden werden.

