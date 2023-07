Le Festival Précaire à Bourganeuf : La petite histoire qui va te faire flipper ta race tellement qu’elle fait peur Théâtre de Verdure Bourganeuf, 9 août 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

Clown caustique

Typhus a déterré une histoire ancienne. Celle d’un petit garçon mal aimé, mal élevé, maltraité, manipulé, décapité, recollé, découpé, dévoré… mais finalement réincarné et bien décidé à se venger ! (Enfin, s’il y arrive…) Une variation sanglante autour du conte du Genévrier dans un théâtre d’objets librement horrifique.

À partir de 12 ans – 70 min

Avec le soutien de l’OARA.

2023-08-09 fin : 2023-08-09 20:10:00. .

Théâtre de Verdure

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Caustic clown

Typhus has unearthed an ancient story. The story of a little boy who was unloved, ill-raised, mistreated, manipulated, decapitated, glued back together, cut up, devoured? but finally reincarnated and determined to get his revenge! (That is, if he can?) A bloody variation on the Juniper tale in a freely horrific object theater.

Ages 12 and up ? 70 min

With the support of OARA

Payaso cáustico

Tifus ha desenterrado una historia antigua. La historia de un niño al que no querían, mal criado, maltratado, manipulado, decapitado, pegado, descuartizado, devorado… ¡pero finalmente reencarnado y decidido a vengarse! (Una sangrienta variación del cuento del Enebro en un teatro de objetos libremente terrorífico.

A partir de 12 años ? 70 min

Con el apoyo de OARA

Ätzender Clown

Typhus hat eine alte Geschichte ausgegraben. Die eines ungeliebten, schlecht erzogenen, missbrauchten, manipulierten, geköpften, wieder zusammengefügten, zerschnittenen und gefressenen Jungen, der schließlich wiedergeboren wurde und entschlossen ist, sich zu rächen (Eine blutige Variation der Geschichte vom Wacholderbaum in einem frei erfundenen Horror-Objekttheater.

Ab 12 Jahren ? 70 min

Mit der Unterstützung von OARA

Mise à jour le 2023-07-01 par Creuse Tourisme