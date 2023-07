Le Festival Précaire à Bourganeuf : Rencontre du troisième type Théâtre de Verdure Bourganeuf, 7 août 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

Duo fraternel pour clowns survivalistes

L’apocalypse, c’est pour demain. Il va falloir apprendre à survivre, à manger de la chenille, à ramper sans les bras, à marcher sans les yeux, à parler le martien et à éviter les météorites. Pour cela, nos deux compères vous présentent leur entraînement, leur équipement et leur philosophie de bunker.

À partir de 8 ans – 1 h.

2023-08-07 fin : 2023-08-07 20:00:00. .

Théâtre de Verdure

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Brotherly duo for survivalist clowns

The apocalypse is coming tomorrow. We’re going to have to learn how to survive, eat caterpillars, crawl without arms, walk without eyes, speak Martian and avoid meteorites. To do this, our two buddies present their training, their equipment and their bunker philosophy.

Ages 8 and up ? 1 h

Dúo fraternal de payasos supervivientes

Mañana llega el apocalipsis. Tendremos que aprender a sobrevivir, comer orugas, arrastrarnos sin brazos, caminar sin ojos, hablar marciano y evitar los meteoritos. Para ello, nuestros dos amigos nos presentan su entrenamiento, su equipo y su filosofía de búnker.

A partir de 8 años ? 1 h

Geschwisterliches Duo für Survival-Clowns

Die Apokalypse kommt morgen. Wir müssen lernen zu überleben, Raupen zu essen, ohne Arme zu kriechen, ohne Augen zu gehen, Marsisch zu sprechen und Meteoriten auszuweichen. Zu diesem Zweck stellen Ihnen unsere beiden Kameraden ihr Training, ihre Ausrüstung und ihre Bunkerphilosophie vor.

Ab 8 Jahren ? 1 Stunde

