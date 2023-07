Le Festival Précaire à Bourganeuf : La tête ailleurs Théâtre de Verdure Bourganeuf, 6 août 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

Théâtre intimiste

Voltairine, 70 ans, est à un tournant de sa vie. Hier la tour 53 a été détruite. Aujourd’hui, sur ces ruines, elle vient dire adieu à ses souvenirs d’enfance. Mais quelqu’une est venue au rendez-vous alors qu’elle n’était pas conviée… C’est sa mère qui lui apparaît sous les traits d’une jeune femme, à l’époque où elle Voltairine était une petite fille.

À partir de 9 ans – 1 h

Avec le soutien de l’OARA

En partenariat avec la Scène Nationale d’Aubusson.

2023-08-06 fin : 2023-08-06 20:00:00

Théâtre de Verdure

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Intimate theater

Voltairine, 70, is at a turning point in his life. Yesterday, Tower 53 was destroyed. Today, on these ruins, she has come to bid farewell to her childhood memories. But someone has turned up uninvited… It’s her mother, who appears to her in the guise of a young woman, back when Voltairine was a little girl.

Ages 9 and up ? 1 h

With the support of OARA

In partnership with Scène Nationale d?Aubusson

Teatro íntimo

Voltairine, de 70 años, se encuentra en un momento crucial de su vida. Ayer se destruyó la Torre 53. Hoy, sobre estas ruinas, ha venido a despedirse de sus recuerdos de infancia. Pero alguien ha aparecido sin invitación… Es su madre, que se le aparece bajo la apariencia de una joven de la época en que Voltairine era una niña.

De los 9 años a la 1 h

Con el apoyo de OARA

En colaboración con la Scène Nationale d’Aubusson

Intimes Theater

Der 70-jährige Voltairine steht an einem Wendepunkt in seinem Leben. Gestern wurde der Turm 53 zerstört. Heute will sie sich auf den Ruinen von ihren Kindheitserinnerungen verabschieden. Doch jemand ist zu dem Treffen gekommen, zu dem sie nicht eingeladen war… Es ist ihre Mutter, die ihr als junge Frau erscheint, als Voltairine noch ein kleines Mädchen war.

Ab 9 Jahren ? 1 Stunde

Mit der Unterstützung von OARA

In Partnerschaft mit der Scène Nationale d?Aubusson

