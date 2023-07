Le Festival Précaire à Bourganeuf : Matrioshka Théâtre de Verdure Bourganeuf, 5 août 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

Petite forme d’extérieur auto-portée pour une femme et ses marionnettes

Harnachée de cordages, une femme seule erre dans la rue, elle va se poser un moment, cherchant à se dénouer. Valises ouvertes découvrant le passé, elle chantera sa quête d’identité…

À partir de 5 ans – 45 min.

2023-08-05 fin : 2023-08-05 19:45:00. .

Théâtre de Verdure

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Small self-supporting outdoor form for a woman and her puppets

Harnessed to ropes, a lone woman wanders the street, settling down for a moment, seeking to unravel. With her suitcases open, discovering the past, she will sing of her quest for identity?

From 5 years – 45 min

Pequeña forma autoportante al aire libre para una mujer y sus marionetas

Enjaezada con cuerdas, una mujer solitaria deambula por la calle, posándose un momento para desenredarse. Con las maletas abiertas, descubriendo el pasado, cantará su búsqueda de identidad..

A partir de 5 años – 45 min

Kleine selbsttragende Außenform für eine Frau und ihre Marionetten

Eine einsame Frau, die an Seilen befestigt ist, irrt durch die Straßen. Sie wird sich einen Moment lang niederlassen und versuchen, sich zu entknoten. Sie singt von ihrer Suche nach Identität

Ab 5 Jahren – 45 Min

Mise à jour le 2023-07-01 par Creuse Tourisme