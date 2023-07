Le Festival Précaire à Bourganeuf : ISI ET LA Théâtre de Verdure Bourganeuf, 3 août 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

Duo Clownesque et musical

Un spectacle poétique, musical, familial, sans paroles qui parle de surconsommation, de pouvoir, de cruauté, de tendresse au travers de deux personnages nomades, qui vivent chichement sans gaspiller. Un univers singulier construit autour d’objets détournés et récupérés.

Tout Public – 50 min

Avec le soutien de l’OARA.

2023-08-03 fin : 2023-08-03 19:50:00. .

Théâtre de Verdure

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Clown and musical duo

A poetic, musical, wordless show for the whole family, about overconsumption, power, cruelty and tenderness, as seen through the eyes of two nomadic characters who live frugally without wasting. A singular universe built around misappropriated and salvaged objects.

All audiences ? 50 min

With the support of OARA

Dúo musical y de payasos

Un espectáculo poético, musical y sin palabras para toda la familia, sobre el consumo excesivo, el poder, la crueldad y la ternura vistos a través de los ojos de dos personajes nómadas que viven frugalmente sin desperdiciar nada. Un universo singular construido en torno a objetos malversados y recuperados.

Todos los públicos ? 50 min

Con el apoyo de OARA

Clowneskes und musikalisches Duo

Ein poetisches, musikalisches, familienfreundliches Stück ohne Worte, das von übermäßigem Konsum, Macht, Grausamkeit und Zärtlichkeit erzählt, und zwar anhand von zwei Nomadenfiguren, die sparsam leben, ohne zu verschwenden. Ein einzigartiges Universum, das um zweckentfremdete und wiederverwertete Gegenstände herum aufgebaut ist.

Für alle Zuschauer ? 50 min

Mit der Unterstützung von OARA

Mise à jour le 2023-07-01 par Creuse Tourisme