Le Festival Précaire à Bourganeuf : Rêve d’une poule ridicule Théâtre de Verdure Bourganeuf, 2 août 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

RÊVE D’UNE POULE RIDICULE – Compagnie Hyppoféroce

Marionnettes et masques sans paroles et en musique

Trois femmes, les sœurs Poulardovski, travaillent à la chaîne dans ce qui semblerait être une batterie d’élevage intensif de poulets. Ce jour-là, elles tombent sur un œuf. La poule chétive et ridicule qui en sort va bouleverser leur chaîne et leurs habitudes.

Tout public – Durée : 45 min.

2023-08-02 fin : 2023-08-02 19:45:00. .

Théâtre de Verdure

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



RÊVE D?UNE POULE RIDICULE – Compagnie Hyppoféroce

Wordless puppets and masks with music

Three women, the Poulardovsky sisters, work on an assembly line in what appears to be an intensive chicken-breeding battery. One day, they come across an egg. The puny, ridiculous hen that hatches from it will turn their chain and their habits upside down.

All audiences – Running time: 45 min

Marionetas y máscaras sin palabras y con música

Tres mujeres, las hermanas Poulardovsky, trabajan en una cadena de producción en lo que parece ser una batería de cría intensiva de pollos. Un día, se encuentran con un huevo. La enclenque y ridícula gallina que nace de él pondrá patas arriba su cadena y sus costumbres.

Todos los públicos – Duración: 45 min

TRAUM EINES WIDERLICHEN HÜHNERS – Compagnie Hyppoféroce

Marionetten und Masken ohne Worte und mit Musik

Drei Frauen, die Poulardovski-Schwestern, arbeiten am Fließband in einer Batterie, die wie eine Massentierhaltung von Hühnern aussieht. An diesem Tag stoßen sie auf ein Ei. Das kleine, lächerliche Huhn, das daraus schlüpft, bringt ihre Kette und ihre Gewohnheiten durcheinander.

Für alle Altersgruppen – Dauer: 45 Min

