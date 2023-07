Le Festival Précaire à Bourganeuf : Bal(les), Cie Si j’y suis Théâtre de Verdure Bourganeuf, 1 août 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

Bal(les) s’inspire du film d’Ettore Scolla « Le Bal » (1983) revisité par le duo de jonglerie et de manipulations d’objets. La rencontre et la quête de l’amour s’égrainent au rythme des époques et des bals populaires, invitant ainsi, au détour d’une danse, le public à prendre part au bal…

Tout Public – 45 min

Avec le soutien de l’OARA.

2023-08-01 fin : 2023-08-01 19:45:00. .

Théâtre de Verdure

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Bal(les) is inspired by Ettore Scolla’s film « Le Bal » (1983), revisited by the juggling and object manipulation duo. The encounter and quest for love unfold to the rhythm of different eras and popular balls, inviting the audience to join in the dance…

Open to all – 45 min

With the support of OARA

Bal(les) se inspira en la película de Ettore Scolla « Le Bal » (1983), revisitada por el dúo de malabaristas y manipuladores de objetos. El encuentro y la búsqueda del amor se desarrollan al ritmo de los tiempos y de los bailes populares, invitando al público a unirse a la danza…

Abierto a todos – 45 min

Con el apoyo de OARA

Bal(les) ist von Ettore Scollas Film « Le Bal » (1983) inspiriert, der von dem Duo aus Jonglage und Objektmanipulation neu interpretiert wird. Die Begegnung und die Suche nach der Liebe verlaufen im Rhythmus der Epochen und der populären Bälle und laden so das Publikum über den Umweg eines Tanzes dazu ein, am Ball teilzunehmen…

Für alle Zuschauer – 45 min

Mit der Unterstützung von OARA

Mise à jour le 2023-07-01 par Creuse Tourisme