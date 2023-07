Le Festival Précaire à Bourganeuf Théâtre de Verdure Bourganeuf, 1 août 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

Du 01 au 11 août, le festival précaire c’est un grand bol de spectacles en plein air pour toute la famille. Rendez-vous au théâtre de verdure (derrière le cinéma) pour un pur moment de divertissement ou à la salle Confluences en cas de mauvais temps. Programme complet sur le site internet..

Théâtre de Verdure

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



From August 01 to 11, the précaire festival is a big bowl of open-air shows for the whole family. Rendezvous at the Théâtre de Verdure (behind the cinema) for pure entertainment, or at the Salle Confluences in case of bad weather. Full program on the website.

Del 1 al 11 de agosto, el festival précaire ofrece una amplia gama de espectáculos al aire libre para toda la familia. Venga al Théâtre de Verdure (detrás del cine) para divertirse, o a la Salle Confluences en caso de mal tiempo. Programa completo en la página web.

Vom 01. bis 11. August bietet das Festival Prekär eine große Schüssel voller Freiluftaufführungen für die ganze Familie. Treffpunkt ist das Théâtre de Verdure (hinter dem Kino) für einen Moment purer Unterhaltung oder bei schlechtem Wetter der Saal Confluences. Vollständiges Programm auf der Website.

