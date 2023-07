Cinéma en plein air : Eddie the eagle Théâtre de verdure (Balade des familles) Marignane, 27 août 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

La ville de Marignane propose gracieusement une soirée projection spécial Jeux Olympiques : Eddie the eagle.

Possibilité de se restaurer sur place : food-trucks

Vous êtes attendus très nombreux !.

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . .

Théâtre de verdure (Balade des familles)

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The town of Marignane is offering a free evening screening of the Olympic Games special: Eddie the Eagle.

Catering available on site: food-trucks

We look forward to seeing you there!

La ciudad de Marignane ofrece una proyección nocturna gratuita de Eddie el Águila, película especial de los Juegos Olímpicos.

Comida y bebida in situ: food-trucks

¡Le esperamos!

Die Stadt Marignane bietet einen kostenlosen Filmabend speziell für die Olympischen Spiele an: Eddie the eagle.

Verpflegungsmöglichkeit vor Ort: Foodtrucks

Sie werden sehr zahlreich erwartet!

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme de Marignane