FETE D’AUTOMNE Théatre de verdure Azillanet, 18 novembre 2023, Azillanet.

Azillanet,Hérault

Fête aux couleurs et aux gouts de l’automne

Concours de soupes

Chataignes grillées, Animation Musicale, Tombola.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Théatre de verdure

Azillanet 34210 Hérault Occitanie



A celebration of autumn colors and tastes

Soup competition

Roasted chestnuts, Musical entertainment, Tombola

Un festival de colores y sabores otoñales

Concurso de sopas

Castañas asadas, Animación musical, Tómbola

Fest in den Farben und Geschmäckern des Herbstes

Wettbewerb von Suppen

Gegrillte Kastanien, Musikalische Unterhaltung, Tombola

