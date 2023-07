BPM – CONCERT JONGLÉ Théâtre de Verdure Ancenis-Saint-Géréon, 23 août 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Compagnie POC. BPM est un concert hors du temps pour deux body-percussionnistes-jongleurs, et un musicien multi-instrumentiste. Gratuit dans la limite des places disponibles..

2023-08-23 fin : 2023-08-23 21:25:00. .

Théâtre de Verdure

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Compagnie POC. BPM is a timeless concert for two body-percussionist-jugglers and a multi-instrumentalist musician. Free of charge, subject to availability.

Compagnie POC. BPM es un concierto atemporal para dos body-percussionist-jugglers y un músico multi-instrumentista. Gratuito, sujeto a disponibilidad.

Compagnie POC. BPM ist ein zeitloses Konzert für zwei Body-Percussionisten-Jongleure und einen Multi-Instrumentalisten. Kostenlos im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-07-03 par eSPRIT Pays de la Loire