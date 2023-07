LE BALLET DU MONTREUR – DANSE ET MARIONNETTES Théâtre de Verdure Ancenis-Saint-Géréon, 16 août 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Compagnie Le Montreur. Roger le Montreur s’est mis en tête de conduire un ballet de danse. Et comme il a bon fond, il a aussi décidé de permettre à tout un chacun de devenir danseur de ballet. A partir de 5 ans. Gratuit dans la limite des places disponibles..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 21:15:00. .

Théâtre de Verdure

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Compagnie Le Montreur. Roger le Montreur set out to run a ballet company. And since he’s got a good heart, he’s also decided to give everyone the chance to become a ballet dancer. Ages 5 and up. Free of charge, subject to availability.

Compañía Le Montreur. A Roger le Montreur se le ha metido en la cabeza dirigir una compañía de ballet. Y como tiene buen corazón, también ha decidido dar a todo el mundo la oportunidad de convertirse en bailarín de ballet. A partir de 5 años. Gratuito, sujeto a disponibilidad.

Kompanie Le Montreur. Roger le Montreur hat sich in den Kopf gesetzt, ein Tanzballett zu leiten. Und da er ein gutes Herz hat, hat er auch beschlossen, jedem die Möglichkeit zu geben, Balletttänzer zu werden. Ab einem Alter von 5 Jahren. Kostenlos im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-07-03 par eSPRIT Pays de la Loire