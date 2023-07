QU’EST-CE QUE TU PRÉFÈRES ? – CONCERT JEUNE PUBLIC Théâtre de Verdure Ancenis-Saint-Géréon, 9 août 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Coucoucool. C’est une histoire de choix, d’opinion. Et surtout, c’est le concert de leur vie : ils seront bientôt des légendes, c’est sûr. Tout public. Gratuit dans la limite des places disponibles..

2023-08-09 fin : 2023-08-09 21:20:00. .

Théâtre de Verdure

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Cuckoo. It’s a matter of choice, of opinion. And above all, it’s the concert of their lives: they’ll soon be legends, that’s for sure. Open to all. Free, subject to availability.

Cuco. Es una cuestión de elección, de opinión. Y, sobre todo, es el concierto de sus vidas: pronto serán leyendas, eso seguro. Abierto a todos. Gratuito, sujeto a disponibilidad.

Kuckucksei. Es geht um Entscheidungen und Meinungen. Und vor allem ist es das Konzert ihres Lebens: Sie werden bald Legenden sein, das ist sicher. Für alle Altersgruppen geeignet. Kostenlos im Rahmen der verfügbaren Plätze.

