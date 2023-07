L’HOMME FORT – MARIONNETTES Théâtre de Verdure Ancenis-Saint-Géréon, 26 juillet 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Compagnie Bitonio. L’Homme fort revisite des mythes cinématographiques tels que « Frankenstein », « Conan le barbare » ou « La Belle et la Bête ». Tout public. Gratuit dans la limite des places disponibles..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 21:30:00. .

Théâtre de Verdure

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Compagnie Bitonio. L’Homme fort revisits cinematic myths such as « Frankenstein », « Conan the Barbarian » and « Beauty and the Beast ». All audiences. Free, subject to availability.

Compagnie Bitonio. L’Homme fort revisita mitos del cine como « Frankenstein », « Conan el Bárbaro » y « La Bella y la Bestia ». Para todos los públicos. Gratuito, sujeto a disponibilidad.

Compagnie Bitonio. L’Homme fort revidiert Filmmythen wie « Frankenstein », « Conan der Barbar » oder « Die Schöne und das Biest ». Für alle Altersgruppen geeignet. Kostenlos im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-07-03 par eSPRIT Pays de la Loire