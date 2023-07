LES 3 TESS – TRIO VOCAL ET LOUFOQUE Théâtre de Verdure Ancenis-Saint-Géréon, 19 juillet 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Une alternative à la morosité ! L’allure décalée des 3 Tess est irrésistible. Leurs personnages coincés de chanteurs se laissent régulièrement aller à des débordements chorégraphiques et vocaux. Tout public. Gratuit dans la limite des places disponibles..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 21:30:00. .

Théâtre de Verdure

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



An alternative to gloom! The quirky allure of the 3 Tess is irresistible. Their uptight singing characters regularly indulge in choreographic and vocal outbursts. All audiences. Free, subject to availability.

Una alternativa a la penumbra El estrafalario encanto de las 3 Tess es irresistible. Su carácter estirado y cantarín da paso regularmente a arrebatos coreográficos y vocales. Para todos los públicos. Gratuito, sujeto a disponibilidad.

Eine Alternative zur trüben Stimmung! Das schräge Auftreten der drei Tess ist unwiderstehlich. Ihre verklemmten Gesangsfiguren lassen sich regelmäßig zu choreografischen und gesanglichen Ausschweifungen hinreißen. Für alle Altersgruppen geeignet. Kostenlos im Rahmen der verfügbaren Plätze.

