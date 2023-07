CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ARPÈGE Théâtre de Verdure Ancenis-Saint-Géréon, 5 juillet 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

L’atelier musiques actuelles, les ateliers ados, l’orchestre Avenir et l’atelier chansons ados présentent plusieurs morceaux et chansons sur le thème de la nuit, thème de l’école cette saison, ainsi qu’un répertoire varié. Animation estivale gratuite tout public..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 22:00:00. .

Théâtre de Verdure

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The current music workshop, the teen workshops, the Avenir orchestra and the teen song workshop present several pieces and songs on the theme of night, the school’s theme this season, as well as a varied repertoire. Free summer entertainment for all.

El taller de música actual, los talleres para adolescentes, la orquesta Avenir y el taller de canto para adolescentes presentarán varias piezas y canciones sobre el tema de la noche, tema de la escuela esta temporada, así como un repertorio variado. Entretenimiento estival gratuito para todos.

Der Workshop für aktuelle Musik, die Teenager-Ateliers, das Orchester Avenir und der Teenager-Chanson-Workshop präsentieren mehrere Stücke und Lieder zum Thema « Nacht », das in dieser Saison Thema der Schule ist, sowie ein vielfältiges Repertoire. Kostenlose Sommerveranstaltung für jedes Publikum.

Mise à jour le 2023-06-30 par eSPRIT Pays de la Loire