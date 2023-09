Concert : Zoé Théâtre de verdure Allan, 18 novembre 2023, Allan.

Allan,Drôme

Retrouvez Zöé, groupe que nous avions reçu pour la fête de la musique 2022. Chanson française festive et cuivrée!.

Théâtre de verdure

Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Zöé, the band we welcomed for the Fête de la Musique 2022. Festive, brassy French chanson!

Únase a Zöé, el grupo que invitamos a la Fiesta de la Música de 2022. ¡Chanson francesa festiva y descarada!

Zöé ist eine Gruppe, die wir für das Musikfest 2022 eingeladen hatten. Festliches französisches Chanson mit Blechbläsern!

Mise à jour le 2023-09-13 par Montélimar Tourisme Agglomération