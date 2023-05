Bal des Ateliers Théâtre de Verdure, Aime-la-Plagne (73) Bal des Ateliers Théâtre de Verdure, Aime-la-Plagne (73), 30 juin 2023, . Bal des Ateliers Vendredi 30 juin, 20h30 Théâtre de Verdure, Aime-la-Plagne (73) Bal Folk animé par les musiciens et chanteurs des ateliers de Folkmiouse sur le Théâtre de Verdure d’Aime Repas partagé à partir de 19h pour ceux qui souhaitent passer un plus long momemt ensemble ;-) Repli dans la salle des fêtes juste en face en cas de pluie. source : événement Bal des Ateliers publié sur AgendaTrad Théâtre de Verdure, Aime-la-Plagne (73) 1070, Avenue de la Tarentaise Théâtre de Verdure, 73210 Aime-la-Plagne, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42483 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

