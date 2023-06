Murray Head Théâtre de Verdure à Olivet Olivet, 8 juin 2023, Olivet.

Murray Head Jeudi 8 juin, 20h30 Théâtre de Verdure à Olivet

Murray Head, chant

Jennifer Maidman, basse et clavier

Phil Palmer, guitare

Geoffrey Richardson, multi-instrumentiste

Harry Fausing Smith, multi-instrumentiste et saxophone

Ally MCDougal, batteur

Chloé Foy, choriste

Depuis les années 1960, Murray Head s’est imposé comme un artiste complet, avec en partie émergée de son iceberg musical les énormes succès Say It Ain’t So Joe et One Night In Bangkok. Murray vit mille vies, comme acteur dans une vingtaine de films et autant de séries TV, auteur de bandes originales (dont deux pour Édouard Molinaro), écrivain (son autobiographie En Passant est sortie en 2011) et toujours chanteur, dans des comédies musicales, sur disque ou en live.

En 2012, il rend hommage à ses idoles avec My Back Pages où il reprend notamment Bob Dylan, les Who et Roxy Music.

En 2017, la ressortie de Nigel Lived, son album culte des seventies, lui donne l’envie de proposer à son public une rétrospective de sa carrière, entouré de ses musiciens virtuoses.

Inaltérable pop star au long cours et aux inoubliables mélodies, Murray rassemble en concert plusieurs générations de fans. Et en guise de cerise sur le gâteau, il interprétera durant sa nouvelle tournée l’intégralité de son album culte de 1975, Say It Ain’t So, dont bien sûr le hit single qui donna son nom à l’album et fut repris plus tard par le chanteur des Who, Roger Daltrey.

Théâtre de Verdure à Olivet Parc du Poutyl, 205 rue Paul-Genain Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.festival-sully.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T20:30:00+02:00 – 2023-06-08T22:30:00+02:00

