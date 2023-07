MAXI 5 . Soirée Performances dans la Forêt Théâtre de verdure, 40530 Labenne Labenne, 19 juillet 2023, Labenne.

Soirée Performances dans la forêt du Théâtre de verdure de Labenne. Avec:

… PERFORMANCE DICTAPOÈMES POLYGLOTTES DE AGNÈS AUBAGUE

Posée sur un socle rouge, l’artiste déclame des poèmes ponctués de sifflements primesautiers, usant du langage des oiseaux, de jeux de mots et d’esprit, de bestiaires farfelus, ritournelles d’un monde désenchanté ou utopique.

… MEGALOMANIA, LECTURE PERFORMÉE D’ANAÏS MARION

Ce projet le long du littoral néoaquitain engage une réflexion sur des espaces destinés à disparaitre sous l’effet de l’érosion. Projection d’images et lecture d’un récit évoquent cette transformation des paysages.

Gratuit.

Infos au 06 80 68 80 38.

Rendez-vous au Théâtre de Verdure, accès par Parking Place Darmanté, Labenne (40).

MAXI 5 . En attendant les vagues

Parcours artistique au Théâtre de verdure de Labenne (40).

10 juin – 31 août 2023 . Art & climat

Evénement dans le cadre de l’Été Culturel, soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Théâtre de verdure, 40530 Labenne 40530 Labenne Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 80 68 80 38 http://www.la-maison.org [{« type »: « phone », « value »: « 0680688038 »}, {« type »: « email », « value »: « lamaison.loustau@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.la-maison.org »}] Parking Place Louis Darmanté, Trinquet de Labenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T20:30:00+02:00 – 2023-07-19T22:00:00+02:00

©La Maison