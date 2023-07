MAXI 5 . Atelier « Des empreintes dans le sol » Théâtre de verdure, 40530 Labenne Labenne, 8 juillet 2023, Labenne.

MAXI 5 . Atelier « Des empreintes dans le sol » Samedi 8 juillet, 14h00 Théâtre de verdure, 40530 Labenne Gratuit

Dans le cadre de MAXI 5 . En attendant les vagues

Parcours artistique au Théâtre de verdure de Labenne (40).

10 juin – 31 août 2023 . Art & climat

Avec les artistes Beatrice Darmagnac, Christophe Doucet, Pablo Gosselin, Louisa Raddatz, Laurent Terras.

Atelier avec Pablo Gosselin, artiste du parcours artistique MAXI. Il animera une session autour de prises d’empreintes créatives dans le sol de la forêt. Utilisation de pigments…

Pour le parcours MAXI 5, Pablo Gosselin a notamment réalisé des moulages de taupinières. A vous maintenant d’imaginer des empreintes dans le sol de la forêt et d’en faire un objet artistique…

Théâtre de verdure, 40530 Labenne 40530 Labenne Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 80 68 80 38 http://www.la-maison.org [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 68 80 38 »}, {« type »: « email », « value »: « lamaison.loustau@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.la-maison.org »}] Parking Place Louis Darmanté, Trinquet de Labenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T16:00:00+02:00

©La Maison