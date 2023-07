Visite parcours artistique MAXI 5 Théâtre de verdure, 40530 Labenne Labenne, 8 juillet 2023, Labenne.

Visite parcours artistique MAXI 5 8 juillet – 26 août Théâtre de verdure, 40530 Labenne

MAXI 5 . En attendant les vagues

Parcours artistique au Théâtre de verdure de Labenne (40).

10 juin – 31 août 2023 . Art & climat

Avec les artistes Beatrice Darmagnac, Christophe Doucet, Pablo Gosselin, Louisa Raddatz, Laurent Terras.

Rendez-vous au Théâtre de Verdure, Parking Place Darmanté, Labenne (40).

Visite accompagnée par François Loustau, commissaire de l’exposition, et/ou artistes-médiateurs.

Un parcours d’oeuvres d’art au milieu de la forêt.

En attendant le plaisir de la glisse ? En attendant la montée des eaux ? Vagues de plaisir ou de submersion ? En attendant, on peut toujours s’interroger sur nos attitudes et essayer de réorienter nos actions. Ainsi face à l’évidence de la crise climatique, l’art débarque et propose de nouvelles fictions pour exciter notre sensibilité.

Les cinq artistes de MAXI 5 se déploient dans la forêt de Labenne. Engagés dans des réflexions sur l’idée de nature, ils interrogent les façons de faire de l’art aujourd’hui, entre humilité et désirs d’impacter les concitoyens en activant d’autres regards.

Théâtre de verdure, 40530 Labenne 40530 Labenne Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 80 68 80 38 http://www.la-maison.org [{« type »: « phone », « value »: « 0680688038 »}, {« type »: « email », « value »: « lamaison.loustau@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.la-maison.org »}] Parking Place Louis Darmanté, Trinquet de Labenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T11:00:00+02:00 – 2023-07-08T12:00:00+02:00

2023-08-26T11:00:00+02:00 – 2023-08-26T12:00:00+02:00

