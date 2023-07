FESTIVOPERA 2023: DON GIOVANNI «Mozart-Molière» Théâtre de verdure (31 Rue Pierre Matraja) Sausset-les-Pins, 30 août 2023, Sausset-les-Pins.

Rendez-vous cet été pour cette nouvelle édition juillet-août de notre FESTIVOPERA 2023 où le plus grand compositeur de tous les temps sera à l’honneur au nouveau théâtre de verdure de #saussetlespins « FESTIVAL ENTIÈREMENT GRATUIT POUR LE PUBLIC »

– Le 12 juillet un grand concert #mozart avec au programme « DON GIOVANNI, LA FLÛTE ENCHANTÉE, COSÌ FAN TUTTE, LA CLÉMENCE DE TITUS, LES NOCES DE FIGARO, L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL »

– 26 juillet et le 30 août, deux représentations de son plus grand #Opera DON GIOVANNI dans une version et une mise en scène et en musique jamais encore osée ou la fusion de L’opéra de Mozart et du théâtre de #moliere permettra une lecture accessible à un tout public.

Dans cette version, tous les récitatifs des Mozart seront remplacés par des extraits du Don Juan de Molière pour permettre une compréhension omniprésente « de l’italien au français » , dans une perspective pédagogique ambitieuse.

Nos artistes de cette nouvelle édition, qui chanteront sous la belle voûte étoilée du théâtre de verdure de Sausset les Pins vous seront bientôt dévoilés.

Avec toute notre amitié.

Direction Artistique Barbara Bourdarel et Cyril Rovery

L’équipe de la municipalité de Sausset les pins, son Maire Maxime Marchand et son élue à la culture Marie-laure Walther____________________

Théâtre de verdure (31 Rue Pierre Matraja) 13960 Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-30T20:30:00+02:00 – 2023-08-30T23:00:00+02:00

