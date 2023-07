FESTIVOPERA 2023 Théâtre de verdure (31 Rue Pierre Matraja) Sausset-les-Pins, 12 juillet 2023, Sausset-les-Pins.

FESTIVOPERA 2023 Mercredi 12 juillet, 20h30 Théâtre de verdure (31 Rue Pierre Matraja)

Après une flamboyante édition 2022 du tout jeune Festiv’Opéra, proposé dans le cadre des Festiv’Vespérales de Sausset-les-Pins, nous avons le plaisir de vous annoncer notre nouveau programme lyrique.

⭐️L’édition été 2023 sera placée sous le signe du plus grand compositeur de tous les temps : « Wolfgang Amadeus Mozart ».

Après le vif succès du premier rendez-vous été 2022 proposé dans un cadre champêtre; Festiv’Opéra avait attiré en trois soirées de concerts (répertoire Romantique et Belcanto) et d’opéra (L’Elixir d’Amour) plus de 1500 spectateurs, nous vous accueillerons en juillet et en août au nouveau Théâtre de Verdure de Sausset les Pins.

⭐️D’ores et déjà 3 dates sont à retenir :

• Le 12 juillet : Grand Concert Mozart

• Les 26 juillet et 30 août : Représentations du plus célèbre des Opéras de Mozart : « DON GIOVANNI »

FESTIV’OPERA s’inscrit dans trois grandes ambitions culturelles et artistiques que notre association et la municipalité de Sausset les Pins partagent :

1 – Une ouverture culturelle et artistique grâce à un décloisonnement social vers un large public, en offrant notamment l’accès gratuit à nos spectacles.

2 – L’occasion d’une formation in-situ et la perspective d’insertion professionnelle pour les plus jeunes artistes engagés chez nous.

3 – Un renouveau des publics avec l’accueil gratuit de familles entières lors de nos spectacles lyriques qui se veulent fédérateurs, éducatifs et accessibles à tous. Pas de séparations culturelles mais bien au contraire, un objectif de lien social fort.

⭐️Ce Don Giovanni que nous mettons en scène pour l’été prochain, aura également comme but d’abolir la barrière des langues. Notre volonté est de créer l’union du Don Giovanni de Mozart et du Don Juan de Molière.

Ce défi nous allons le tenir avec nos talentueux artistes mais aussi grâce à votre amical soutien qui nous est si précieux. Nous savons compter sur votre fidélité.

À très bientôt avec toute notre gratitude et notre amitié.

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année !

⭐️ DIRECTION ARTISTIQUE

Barbara Bourdarel et Cyril Rovery

_____________________________________________________________

Théâtre de verdure (31 Rue Pierre Matraja) 13960 Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T20:30:00+02:00 – 2023-07-12T22:30:00+02:00

