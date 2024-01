Théâtre – Père ou fils Comédie de Clément Michel Théâtre de Vérac Vérac, samedi 2 mars 2024.

Vérac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:30:00

fin : 2024-03-02 22:30:00

COMMENT UNE SITUATION CATASTROPHIQUE VA RÉUNIR UN PÈRE ET SON FILS.

Comédie de Clément Michel

Mise en scène d’Alexis Plaire

Avec : Alexis Plaire, Jean Mourière, Julie Uteau, Laura Luna, Franck Bevilacqua et Sophie Danino

Durée : 1h30

Bertrand et Alexandre Delorme, père et fils, n’entretiennent pas d’excellentes relations. Le temps d’un week-end complètement fou, le père et le fils se retrouvent chacun dans le corps de l’autre.

Comment le fils, dans le corps de son père, va-t-il gérer sa campagne des législatives ?

Comment le père, dans le corps de son fils, va-t-il passer le week-end avec sa fiancée ?

Et si cette situation catastrophique et surréaliste devenait finalement une chance pour réapprendre à se connaître ? Et à s’aimer…

Véritable comédie menée à toute vitesse, Père ou Fils est aussi un tourbillon où l’émotion n’est jamais trop loin.

Théâtre de Vérac

Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT du Fronsadais