CLÉMENT CORBIAT dans Clément Corbiat voit les choses en face Théâtre de Vérac Vérac, samedi 3 février 2024.

Vérac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03 22:30:00

LE SPECTACLE

LE PITCH

Voir les choses en face, d’accord, mais de quel côté ?

Clément, comédien de théâtre contemporain, accepte de remplacer le spectacle de stand-up initialement prévu, qui vient d’être annulé le matin-même. Il n’a jamais fait ça, certes, mais il a de la ressource.

Entre stand-up absurde et sketchs à personnage, Clément vous embarque dans son univers barré et décalé. S’y côtoient des réflexions personnelles sur des sujets obsédants (peut-on devenir un super-héros en mangeant des bananes ?) et une galerie de personnages un peu particuliers.

NOTE D’INTENTION

Démarche

Clément Corbiat voit les choses en face est mon premier spectacle en solo, après une aventure de 4 ans en duo. Il est le résultat de mon amour des personnages, du joli mot et de ma volonté de mêler les univers, tout en laissant quelquefois entrevoir mon regard sur le monde qui m’entoure.

LE SPECTACLE

LE PITCH

Voir les choses en face, d’accord, mais de quel côté ?

Clément, comédien de théâtre contemporain, accepte de remplacer le spectacle de stand-up initialement prévu, qui vient d’être annulé le matin-même. Il n’a jamais fait ça, certes, mais il a de la ressource.

Entre stand-up absurde et sketchs à personnage, Clément vous embarque dans son univers barré et décalé. S’y côtoient des réflexions personnelles sur des sujets obsédants (peut-on devenir un super-héros en mangeant des bananes ?) et une galerie de personnages un peu particuliers.

NOTE D’INTENTION

Démarche

Clément Corbiat voit les choses en face est mon premier spectacle en solo, après une aventure de 4 ans en duo. Il est le résultat de mon amour des personnages, du joli mot et de ma volonté de mêler les univers, tout en laissant quelquefois entrevoir mon regard sur le monde qui m’entoure.

.

Théâtre de Vérac

Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT du Fronsadais