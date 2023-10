Théâtre – « Le squat » comedie Jean-Marie Chevret Théâtre de VERAC Vérac, 14 octobre 2023, Vérac.

Vérac,Gironde

Auteur : Jean-Marie Chevret

Artistes : Cathy Perez, Emmanuelle Cazal, Alexis Plaire, Christelle Jean, Jan Caplin, Babette Rivieccio

Metteur en scène : Christelle Jean

S’il fallait coller une pastille rouge sur le front de tous les connards, le monde ressemblerait à un champ de coquelicots !

Un appartement bourgeois est squatté depuis peu par un jeune couple marginal, Samir et Natacha, deux jeunes paumés. Personne ne s’est aperçu de leur présence dans l’appartement inoccupé puisqu’ils vivent là grâce à la complicité de Manuel, le fils de la concierge. Ils se croient tranquilles jusqu’au mois de Mai. Mais les propriétaires, les soeurs Figeac, Jeanne et Maryvonne, deux vieilles filles, débarquent sans crier gare. Maryvonne est furieuse..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 22:00:00. EUR.

Théâtre de VERAC

Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Author : Jean-Marie Chevret

Artists : Cathy Perez, Emmanuelle Cazal, Alexis Plaire, Christelle Jean, Jan Caplin, Babette Rivieccio

Director: Christelle Jean

If you had to stick a red dot on every asshole’s forehead, the world would look like a field of poppies!

A bourgeois apartment has recently been squatted by a young couple, Samir and Natacha, two young misfits. No one has noticed their presence in the unoccupied apartment, since they live there thanks to the complicity of Manuel, the concierge’s son. They think they’re in the clear until May. But the owners, the Figeac sisters, Jeanne and Maryvonne, two old maids, turn up without warning. Maryvonne is furious.

Autor : Jean-Marie Chevret

Artistas: Cathy Perez, Emmanuelle Cazal, Alexis Plaire, Christelle Jean Cathy Perez, Emmanuelle Cazal, Alexis Plaire, Christelle Jean, Jan Caplin, Babette Rivieccio

Dirección: Christelle Jean

Si hubiera que poner un punto rojo en la frente de todos los gilipollas, el mundo parecería un campo de amapolas

Un piso de clase media ha sido okupado recientemente por una joven pareja, Samir y Natacha, dos jóvenes perdedores. Nadie se ha dado cuenta de que viven en el piso vacío, ya que viven allí gracias a la complicidad de Manuel, el hijo del conserje. Creen que están a salvo hasta mayo. Pero las propietarias, las hermanas Figeac, Jeanne y Maryvonne, dos solteronas, se presentan sin previo aviso. Maryvonne está furiosa.

Autor: Jean-Marie Chevret

Künstler/innen: Cathy Perez, Emmanuelle Cazal, Alexis Plaire, Christelle Jean, Jan Caplin, Babette Rivieccio

Regisseurin: Christelle Jean

Wenn man allen Arschlöchern eine rote Pille auf die Stirn kleben müsste, sähe die Welt aus wie ein Mohnblumenfeld!

Eine bürgerliche Wohnung wird seit kurzem von einem jungen Außenseiterpaar besetzt, Samir und Natacha, zwei jungen Verlierern. Niemand hat ihre Anwesenheit in der leerstehenden Wohnung bemerkt, da sie dank der Komplizenschaft von Manuel, dem Sohn der Hausmeisterin, dort leben. Bis zum Mai glauben sie, dass es ihnen gut geht. Doch dann tauchen die Vermieter, die Schwestern Figeac, Jeanne und Maryvonne, zwei alte Jungfern, unerwartet auf. Maryvonne ist wütend.

