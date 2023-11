Naïssam Jalal – Healing Rituals Théâtre de Vanves Vanves, 30 mai 2024, Vanves.

Naïssam Jalal – Healing Rituals Jeudi 30 mai 2024, 20h00 Théâtre de Vanves

Malgré les colères que le monde actuel agite, Naïssam Jalal maintient le cap de la douceur. Flûtiste, compositrice et chanteuse, elle a su créer, projet après projet, une musique de retour à sa force instinctive. Inlassablement. Healing Rituals serait peut-être un climax, une forme de quintessence de ce que cherche la flûtiste. Presque chuchotée, la musique se révèle rituel véritable, inspirée de cultures traditionnelles et de leurs usages pour accompagner la vie et guérir les maux. L’invisible, sujet ancien chez Naïssam Jalal, lui a valu d’être primée aux Victoires du jazz 2019. Sa reconnection avec l’esprit est à l’origine de Healing Rituals, réunissant les traditions d’Egypte, du Maroc ou des Amériques, visant la grâce collective.

« Ces rituels de guérison imaginaires répondent aux trois impératifs du corps en souffrance : le silence, la transe et la beauté. Le silence pour le calme, l’apaisement et la contemplation. La transe pour l’oubli des douleurs et des angoisses. La beauté dont l’esprit a besoin de se nourrir pour retrouver l’espoir et l’envie de vivre face à la laideur du corps qui souffre.

C’est une formation en quartet proche de la « musique de chambre » qui incarne la modernité de ces rituels. Et pourtant ils s’inscrivent dans la continuité des rituels de guérisons de traditions ancestrales et souvent animistes qui m’ont inspirées pour les composer. » Naïssam Jalal

Production Fondation Royaumont I Les Couleurs du Son, compagnie bénéficiaire de l’Aide à la structuration par la DRAC Ile-de-France. Coproduction avec Points communs, nouvelle scène nationale Cergy-Pontoise / Val d’Oise & le festival Sons d’hiver. Partenaire à la diffusion : Tour’n’sol prod. Création au Festival de Royaumont le 12 septembre 2021.

Théâtre de Vanves 12 rue sadi carnot, Vanves Vanves 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France

