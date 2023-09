Dernier amour Théâtre de Vanves Vanves, 17 octobre 2023, Vanves.

Dernier amour 17 et 18 octobre Théâtre de Vanves sur inscription

Après un chagrin d’amour, Charlie, Salomé et Hugues ont décidé de quitter la Terre définitivement. Dans leur vaisseau, ils ont construit un théâtre. Avec Roxane, le robot qui les aide à vivre dans l’espace, ils donnent à l’Humanité leur dernier spectacle. La pièce la plus triste du monde !

Écriture et mise en scène Hugues Jourdain

Avec Salomé Diénis-Meulien, Charlie Fabert, Hugues Jourdain et la voix de Roxane Roux

Lumière Coralie Pacreau

Son Hypolyte Leblanc

Vidéo Manon Sabatier

Musique Samuel Hecker

Administration de production le petit bureau le petit bureau Virginie Hammel

Diffusion Thomas Perriau-Bébon

Production Compagnie Je t’embrasse bien

Remerciements Etienne Klein, Antoine Ravon, Alexandra Trovato et toute l’équipe du Monfort

Théâtre de Vanves 12 Rue Sadi Carnot, 92170 Vanves Vanves 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France

©Christophe Raynaud de Lage