L’Orchestre Incandescent – Création Théâtre de Vanves, 4 février 2023, Vanves. L’Orchestre Incandescent – Création Samedi 4 février, 20h00 Théâtre de Vanves Premier concert de l’Orchestre Incandescent, nouveau grand ensemble de Sylvaine Hélary Théâtre de Vanves 12 rue sadi carnot, Vanves Vanves 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France L’Orchestre Incandescent – « Rare Birds » Cette création de Sylvaine Hélary est un grand ensemble réunissant neuf musiciennes et musiciens, venant tout autant du jazz contemporain que du monde baroque. Les sonorités des instruments des deux époques se répondent, se complètent, se mêlent, au gré de compositions autour d’un recueil de poèmes de PJ Harvey, mis en résonance avec des écrits d’Emily Dickinson, poétesse américaine du XIXe siècle. Flûtes traversières, voix et composition Sylvaine Hélary Fender Rhodes, synthés Moog, Clavinet, Antonin Rayon Clarinette, clarinette basse Élodie Pasquier Trombone, saqueboute Christiane Bopp Violon alto, viole d’amour Maëlle Desbrosses Voix, électronique Lynn Cassiers Violone, ténor de luth, Chloé Lucas Guitare électrique, voix Guillaume Magne Batterie Jim Hart Ingénieure du son Anaëlle Marsollier Poèmes Emilie Dickinson, PJ Harvey Création et régie lumière Aurore Gibert

2023-02-04T20:00:00+01:00

2023-02-04T22:30:00+01:00 Caroline Ruffault

