Nos vies inachevées Jeudi 9 mars 2023, 20h30 Théâtre de Thouars, Scène conventionnée

Cie Barbès 35 / Cendre Chassanne

Théâtre de Thouars, Scène conventionnée 5 Bd Pierre et Marie Curie 79100 THOUARS Thouars Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Nos vies inachevées

création collective

Ecriture et mise en scène Cendre Chassanne

Assistante à la mise en scène Pauline Hubert

Avec Nathalie Bitan, Cendre Chassanne, Xavier Czapla, Rémi Fortin, Jean-Baptiste Gillet, Pauline Gillet-Chassanne, Carole Guittat, Zacharie Lorent. et avec la complicité d’Isabelle…

Scénographie et création lumière Pierre-Yves Boutrand

Création musicale Mathias Castagné

Création son Edouard Alanio

Costumes et illustrations Violaine Decazenove

Assistant scénographie et construction Oscar Gillet

Cendre Chassanne nous invite dans l’intimité d’une troupe de théâtre, à l’endroit où les planches du plateau craquent et où les âmes se frottent.

Les acteurs sont là, sans fard, et la machinerie théâtrale se met à nu. Personnes et personnages échangent leurs questionnements dans un vertigineux tourbillon qui entrelace réalité et fiction. Entre pannes, accidents et conflits, ils incarnent des histoires d’amitié ou d’amour, ils partagent des joies et essuient des peines, ils travaillent ou cherchent du travail. Souvent, les difficultés matérielles et les crises envahissent leurs vies. Ils essaient de résister au découragement, à la fuite du désir.

L’autrice est là aussi, elle ne sait plus très bien où est sa place, dedans ou dehors, et finit par s’incruster dans le décor pour tisser son poème à la dérobée.

Un théâtre qui déborde d’émotions et d’humanité, mélancolique, joyeux et désordonné… comme la vie !

Production Cie Barbès 35 Coproduction Le Volcan – Scène nationale du Havre, Théâtre de Thouars – Scène conventionnée, Château Rouge – Scène conventionnée d’Annemasse, L’Espace des Arts – Scène nationale de Chalon-sur-Saône, Théâtre de Privas – Scène conventionnée Art en territoire Soutiens La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle, Malévoz Quartier Culturel – Monthey Suisse, Ville de Saint-Saturnin-les-Apt, Le NTDM – CDN de Montreuil, Théâtre Paris Villette.

La compagnie Barbès 35 est soutenue par la D.R.A.C. Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil départemental de l’Yonne et L’Yonne en scène.

Cendre Chassanne est artiste associée au Volcan, scène nationale du Havre.

Durée 1h40



