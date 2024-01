LE MANTEAU DE JANIS THEATRE DE THIONVILLE Thionville, mardi 19 mars 2024.

Suite à un accident récent, Joseph se retrouve en fauteuil roulant. Par une petite annonce, il recrute Mila, une jeune femme singulière et impertinente à qui il confie une mission mystérieuse et délicate. Au fil de la pièce, nous découvrirons les secrets qui relient ce duo improbable, que tout semble en apparence opposer… Huis clos entre intrigue, rire et émotion, jusqu’au dernier moment Le Manteau de Janis ne cessera de vous surprendre ! Une pièce d’Alain TeuliéMise en scène : Philippe Lelièvre et Delphine PiardAvec : Philippe Lelièvre et Aurélie Konaté

Tarif : 32.00 – 32.00 euros.

Début : 2024-03-19 à 20:00

THEATRE DE THIONVILLE 30 BOULEVARD FOCH 57100 Thionville 57