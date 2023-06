Présentation de la saison culturelle du Théâtre de Thalie Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée, 28 juin 2023, Montaigu-Vendée.

La présentation de la saison culturelle du Théâtre de Thalie aura lieu le mercredi 28 juin à 19h30. Théâtre, musique, danse, humour, cirque, venez découvrir tous les spectacles qui feront la nouvelle saison !

Soirée gratuite, sur réservation uniquement :

– à l’Office de Tourisme : 02 51 06 39 17

– en ligne

Théâtre de Thalie Esplanade de Verdun, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée 85600 Montaigu Vendée Pays de la Loire http://thalie.terresdemontaigu.fr https://www.facebook.com/theatredethalie/;https://thalie.terresdemontaigu.fr/informations-pratiques/conditions-vente/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.terresdemontaigu.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 06 39 17 »}] Construit en 2010 par la Communauté de communes Terres de Montaigu, le théâtre de Thalie accueille chaque saison plus d’une quarantaine de spectacles variés : théâtre, musiques actuelles, musique classique, danse, humour, cirque…

