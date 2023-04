Concert-spectacle samedi 13 mai et dimanche 14 mai 2023 Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée Catégories d’Évènement: Montaigu-Vendée

Vendée

Concert-spectacle samedi 13 mai et dimanche 14 mai 2023 Théâtre de Thalie, 13 mai 2023, Montaigu-Vendée. Concert-spectacle samedi 13 mai et dimanche 14 mai 2023 13 et 14 mai Théâtre de Thalie Entrée : 10€ / 6€ – 12ans Théâtre de Thalie Esplanade de Verdun, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée 85600 Montaigu Vendée Pays de la Loire http://thalie.terresdemontaigu.fr https://www.facebook.com/theatredethalie/;https://thalie.terresdemontaigu.fr/informations-pratiques/conditions-vente/ [{« type »: « email », « value »: « ohpm85@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ohpm85 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/orchestre-d-harmonie-du-pays-de-montaigu/evenements/concert-spectacle-ron-et-ses-cuivrettes-et-l-ohpm »}] Construit en 2010 par la Communauté de communes Terres de Montaigu, le théâtre de Thalie accueille chaque saison plus d’une quarantaine de spectacles variés : théâtre, musiques actuelles, musique classique, danse, humour, cirque… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-14T15:30:00+02:00 – 2023-05-14T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Montaigu-Vendée, Vendée Autres Lieu Théâtre de Thalie Adresse Esplanade de Verdun, 85600 Montaigu-Vendée Ville Montaigu-Vendée Departement Vendée Lieu Ville Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée

Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaigu-vendee/

Concert-spectacle samedi 13 mai et dimanche 14 mai 2023 Théâtre de Thalie 2023-05-13 was last modified: by Concert-spectacle samedi 13 mai et dimanche 14 mai 2023 Théâtre de Thalie Théâtre de Thalie 13 mai 2023 Montaigu-Vendée Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée

Montaigu-Vendée Vendée