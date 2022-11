COMPLET – Sol bémol Théâtre de Thalie, 4 décembre 2022, Montaigu-Vendée.

COMPLET – Sol bémol Dimanche 4 décembre, 16h00 Théâtre de Thalie

Normal : 17 € Réduit : 13 € Abonné adulte : 14 € Abonné jeune : 13 € – de 16 : 6 €

2 machinistes, 4 pianos, et un couple qui va de surprises en prouesses acrobatiques… Mêlant théâtre, cirque, musique et poésie, Sol bémol est une joyeuse invitation à retrouver son âme d’enfant.

TRAILER: Sol bemol by D'irque & Fien

https://www.youtube.com/watch?v=Y2DfGS9iIsA&feature=emb_logo Mise en scène : Dirk Van Boxelaere, Fien Van Herwegen et Leandre Ribera

Œil extérieur : Stéphane Filoque

Techniciens : Fill de Block et Dimitri Ceulemans

Inspiration musicale : Alain Reubens

Costumes : Julia Wenners Alarm, Carmen Van Nyvelseel

Photo : Kristof Ceulemans – whiteout fotografe

Video : Jevon Lambrechts, Eva Leyten

