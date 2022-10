Lili Cros et Thierry Chazelle Théâtre de Thalie, 21 octobre 2022, Montaigu-Vendée.

Normal : 24 € Réduit : 19 € Abonné adulte : 20 € Abonné jeune : 16 €

D’un côté Lili, chanteuse et bassiste aux influences multiples et de l’autre, Thierry, mandoliniste et guitariste talentueux. Leur nouveau spectacle nous transporte du rire aux larmes.

Durée : 1h20 Le couple le plus attachant de la chanson française. Couple à la ville, duo à la scène, Lili Cros et Thierry Chazelle produisent leur premier album “Voyager léger” en 2011 et remportent un coup de coeur de l’Académie Charles Cros.

Suivent deux autres albums, ainsi qu’une tournée ininterrompue de plus de 850 concerts qui voit son apogée à l’Olympia en mai 2019.

Leur quatrième album Hip ! Hip ! Hip ! sort le 5 février 2021. Il est réalisé par Florent Marchet (Clarika) et François Poggio (Pomme). Lili joue de la basse et des percussions corporelles, elle a une voix merveilleuse qui se marie parfaitement avec celle de Thierry qui joue de la guitare et de la mandoline. Leurs chansons ciselées, leurs mélodies entraînantes, leur humour, leur complicité et leur énergie sont communicatives et le public est unanime : Hip ! Hip ! Hip ! est un spectacle à voir absolument par les temps qui courent, un spectacle qui fait du bien. Hourra ! “Un duo plein d’amour, d’humour et de tendresse… à mettre dans toutes les oreilles !” Presse Océan https://www.youtube.com/watch?v=K5s0N4A9maU

