Lorsque Françoise paraît Théâtre de Thalie, 18 octobre 2022, Montaigu-Vendée.

Lorsque Françoise paraît Mardi 18 octobre, 20h30 Théâtre de Thalie

Normal : 24 € Réduit : 19 € Abonné adulte : 20 € Abonné jeune : 16 €

Comment Françoise est devenue Dolto ? 1916. A huit ans, Françoise a une révélation : quand elle sera grande, elle sera médecin d’éducation ! Personne ne la prend au sérieux, surtout pas sa mère…

Théâtre de Thalie Esplanade de Verdun, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire [{« data »: {« author »: « Atelier Thu00e9u00e2tre Actuel », « cache_age »: 86400, « description »: « Une piu00e8ce u00e9crite et mise en scu00e8ne par Eric BunAvec Sophie Forte, Christine Gagnepain et Stu00e9phane Giletta nnComment devient-on Franu00e7oise Dolto ?nParis. 1916. A huit ans, Francu0327oise a une ru00e9vu00e9lation : quand elle sera grande, elle sera mu00e9decin du2019u00e9ducation ! u2028Personne ne la prend au su00e9rieux. Surtout pas sa meu0300re, effrayu00e9e par cette enfant au0300 la penseu0301e si libre.u2028Mais Francu0327oise nu2019est pas seule, son Bon Ange Gardien veille sur elle et la soutient tout au long des eu0301preuves de son enfance. Des eu0301preuves que nous revivons avec eux, en remontant aux origines de la pensu00e9e de Francu0327oise Dolto, au greu0301 de son regard du2019enfant, au0300 la fois si nau00eff et si clairvoyant…nnUne production Atelier Thu00e9u00e2tre Actuel, Fiva Productions, Qui Vive ! et Matrioshka Productions », « type »: « video », « title »: « Bande-annonce – Dolto, Lorsque Franu00e7oise parau00eet », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1232011679-2026fe8c12e322539f57982909135cc1f19c8c0960aab251b05a3502d390bde4-d_640 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/467404531 », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://vimeo.com/user78734201 », « thumbnail_width »: 640, « html »: «

https://vimeo.com/467404531 Texte et mis en scène : Eric Bu

Avec : Sophie Forte, Christine Gagnepain, Stéphane Giletta

Costumes : Julia Allègre

Scénographie : Aurélien Maillé

Lumières : Cécile Trelluyer

Création sonore : Pierre-Antoine Durand

Chorégraphies : Florentine Houdinière

Assistante mise en scène : Sophie Bouteiller

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-18T20:30:00+02:00

2022-10-18T22:00:00+02:00 Frédéric Toulet

Détails Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée, Vendée Autres Lieu Théâtre de Thalie Adresse Esplanade de Verdun, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu Ville Montaigu-Vendée lieuville Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée Departement Vendée

Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaigu-vendee/

Lorsque Françoise paraît Théâtre de Thalie 2022-10-18 was last modified: by Lorsque Françoise paraît Théâtre de Thalie Théâtre de Thalie 18 octobre 2022 Montaigu-Vendée Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée

Montaigu-Vendée Vendée