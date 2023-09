COMPLET – Les Quatre Saisons – Orchestre National des Pays de la Loire Théâtre de Thalie Montaigu, 27 mars 2024, Montaigu.

COMPLET – Les Quatre Saisons – Orchestre National des Pays de la Loire Mercredi 27 mars 2024, 20h30 Théâtre de Thalie Normal : 24 € / Réduit : 19 € / Abonné adulte : 20 € / Abonné jeune : 16 €

Moins de 16 ans : 8 €

En famille, à partir de 8 ans

Musique et cirque

Durée : 45 min

De notoriété internationale, l’Orchestre National des Pays de la Loire, placé sous la direction générale de Guillaume Lamas, propose des concerts de musique classique et contemporaine sur l’ensemble du territoire régional et dans le monde entier.

Dans ce spectacle, le génial et surdoué violoniste Gilles Apap, véritable électron libre de la scène internationale, ose, brode, et improvise avec une totale liberté autour des Quatre Saisons de Vivaldi. Et pour rompre totalement avec les schémas classiques et transgresser les codes, il s’entoure ici de six jongleurs circassiens de la Compagnie Gandini Juggling qui réinventent l’art du jonglage avec une créativité et une joie communicative. Notes, massues, balles… voleront dans tous les coins, faisant dialoguer et bouger les corps au son du violon virtuose. Un spectacle d’une inventivité folle extrêmement réjouissant pour les yeux et les oreilles.

Les Quatre Saisons de Vivaldi comme vous ne les avez jamais vues et entendues !

D’Antonio Vivaldi

Avec les musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire

Violon et direction : Gilles Apap

Jonglage : Compagnie Gandini Juggling

Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu 85600 Montaigu Vendée Pays de la Loire

Construit en 2010 par la Communauté de communes Terres de Montaigu, le théâtre de Thalie accueille chaque saison plus d'une quarantaine de spectacles variés : théâtre, musiques actuelles, musique classique, danse, humour, cirque…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-27T20:30:00+01:00 – 2024-03-27T21:15:00+01:00

Terres de Montaigu

Sebastien-Gaudard