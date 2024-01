Pièce théâtre Théâtre de Thalie Montaigu, samedi 24 février 2024.

Pièce théâtre La troupe Amis Parcours vous attend nombreux pour sa pièce de théâtre « l’Affaire Donovan Mac Phee », qu’ils joueront dans différentes salles de Montaigu-Vendée en février et mars 2024. 24 et 25 février Théâtre de Thalie Tarif plein 9€, réduit 7€ et gratuit -10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T20:30:00+01:00 – 2024-02-24T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-25T15:00:00+01:00 – 2024-02-25T17:00:00+01:00

Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu 85600 Montaigu Vendée Pays de la Loire http://thalie.terresdemontaigu.fr https://www.facebook.com/theatredethalie/;https://thalie.terresdemontaigu.fr/informations-pratiques/conditions-vente/ Construit en 2010 par la Communauté de communes Terres de Montaigu, le théâtre de Thalie accueille chaque saison plus d’une quarantaine de spectacles variés : théâtre, musiques actuelles, musique classique, danse, humour, cirque…

AMIS PARCOURS THEATRE MONTAIGU VENDEE

Amis Parcours 2024