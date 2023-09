COMPLET – Concerto pour deux clowns Théâtre de Thalie Montaigu, 20 février 2024, Montaigu.

COMPLET – Concerto pour deux clowns Mardi 20 février 2024, 20h30 Théâtre de Thalie Normal : 21 € / Réduit : 16 € / Abonné adulte : 18 € / Abonné jeune : 13 € / Moins de 16 ans : 6 €

En famille, à partir de 7 ans

Cirque

Durée : 1h10

Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach, interprétés par… des clowns.

Les Rois Vagabonds, selon la belle formule d’Henry Miller, sont des poètes en action. Mime, acrobaties, musiques, quelques mots à peine, ils parlent un langage universel et nous mettent des ailes pour que l’on parcourt, avec eux, un bout de notre chemin d’humanité. Car les clowns ne jouent pas la comédie. S’ils ont un nez rouge ou un masque blanc et des habits extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu.

Qu’on soit vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému.

« Ce concerto pour deux clowns que tout oppose, fusionne grâce à une partition musicale et corporelle de haute volée. Un enchantement à découvrir ! » Télérama

De et par : Igor Sellem et Julia Moa Caprez

Technique: Sacha Pinget et Florian Euvrard

Production : Les Rois Vagabonds

Soutiens : Région Franche Comté, Département du Jura et Commune de Chaux des Crotenay

https://www.youtube.com/watch?v=9TXb-ZuKH7I&t=2s

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=9TXb-ZuKH7I&t=2s »}] Construit en 2010 par la Communauté de communes Terres de Montaigu, le théâtre de Thalie accueille chaque saison plus d’une quarantaine de spectacles variés : théâtre, musiques actuelles, musique classique, danse, humour, cirque…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-20T20:30:00+01:00 – 2024-02-20T21:40:00+01:00

Terres de Montaigu

