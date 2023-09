COMPLET – Glenn, naissance d’un prodige Théâtre de Thalie Montaigu, 1 février 2024, Montaigu.

COMPLET – Glenn, naissance d’un prodige Jeudi 1 février 2024, 20h30 Théâtre de Thalie Normal : 24 € / Réduit : 19 € / Abonné adulte : 20 € / Abonné jeune : 16 €

Théâtre

Durée : 1h30

Molière 2023 de la Révélation féminine: Lison Pennec

Molière 2023 de la Révélation masculine : Thomas Gendronneau

C’est l’histoire du destin extraordinaire et tragique d’un des plus grands artistes du XXe siècle.

Glenn Gould, sous l’impulsion de sa mère qui rêvait d’être concertiste, commence le piano dès l’âge de 2 ans et demi et se révèle aussitôt très doué ; il lit la musique avant même de savoir lire et écrire. Il révolutionne totalement la manière de jouer du piano et adulte, il vend autant de disques que les plus grandes rock stars.

Mais, plus le public l’acclame, plus Glenn souffre ; sa personnalité Asperger et hypocondriaque lui rend chaque concert extrêmement pénible et douloureux. Sans parler de sa vie privée, totalement sacrifiée…

« Une comédie savoureuse et sans temps morts, instructive et surtout drôle. » Le Journal du Dimanche

Une création d’Ivan Calbérac

Avec : Josiane Stoleru, Bernard Malaka, Thomas Gendronneau, Lison Pennec, Benoit Tachoires et Stéphane Roux

Scénographe : Juliette Azzopardi

Lumières : Alban Sauvé

Vidéo : Nathalie Cabrol

Costumes : Bérengère Roland

Assistante à la mise en scène : Florence Mato

Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu 85600 Montaigu Vendée Pays de la Loire Construit en 2010 par la Communauté de communes Terres de Montaigu, le théâtre de Thalie accueille chaque saison plus d'une quarantaine de spectacles variés : théâtre, musiques actuelles, musique classique, danse, humour, cirque…

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/737848810/8746b74bce »}] Construit en 2010 par la Communauté de communes Terres de Montaigu, le théâtre de Thalie accueille chaque saison plus d’une quarantaine de spectacles variés : théâtre, musiques actuelles, musique classique, danse, humour, cirque…

