À la suite d’un accident familial, Icare, alias Courgette, se retrouve dans un « foyer pour enfants écorchés » où il rencontre Simon, Ahmed, et la mystérieuse Camille. Là où le jeu et la poésie deviennent une nécessité, ils vont apprendre à se construire, à « s’élever » et à « recoudre » leur cœur… Et puis il y a Raymond, le gendarme, qui va peu à peu endosser le rôle de père de substitution, et qui, grâce à Courgette, va aussi reprendre goût à la vie.

Après Ma vie de Courgette (deux césars en 2017), Pamela Ravassard et Garlan Le Martelot adaptent pour le théâtre le roman de Gilles Paris, Autobiographie d’une Courgette, en nous racontant une histoire pleine de lumière et de musique…

« Un spectacle qui fait aimer la vie, tout simplement. » Vaucluse Matin

Adaptation : Garlan Le Martelot & Pamela Ravassard, d’après le roman Autobiographie d’une Courgette de Gilles Paris

Mise en scène : Pamela Ravassard

Avec : Vanessa Cailhol, Florian Choquart, Garlan Le Martelot, Lola Roskis Gingembre et Vincent Viotti

Lumières et assistant mise en scène : Cyril Manetta

Son : Frédéric Minière

Scénographie : Anouk Maugein

Costumes : Hanna Sjödin

Coach vocal : Stéphane Corbin

Chorégraphie : Johan Nus

Régie lumière : Clément Girault, Cyril Manetta ou Pierre Mille

Régie son : Frédéric Minière ou Christophe Troeira

Production : Compagnie Paradoxe(s)

Coproduction : le Théâtre – Scène Conventionnée d’Auxerre.

Soutiens : DRAC Bourgogne Franche Comté dans le cadre du plan France Relance, la Région Bourgogne Franche Comté, le Département du Doubs, le Conseil Départemental du Val de Marne, l’ADAMI, la Spedidam, le Théâtre Dijon Bourgogne dans le cadre du plan de soutien, le Réseau Affluence, le Réseau Scène O Centre, les Théâtrales Charles Dullin.

Partenaires : Théâtre de Morteau, Théâtre de la Tempête, Théâtre Le Vallon, Théâtre des Béliers.

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/703759253/ff61f6d468?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=13380522 »}] Construit en 2010 par la Communauté de communes Terres de Montaigu, le théâtre de Thalie accueille chaque saison plus d’une quarantaine de spectacles variés : théâtre, musiques actuelles, musique classique, danse, humour, cirque…

