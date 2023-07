What will have been Théâtre de Thalie Montaigu, 12 janvier 2024, Montaigu.

What will have been Vendredi 12 janvier 2024, 20h30 Théâtre de Thalie Normal : 24 € / Réduit : 19 € / Abonné adulte : 20 € / Abonné jeune : 16 €

https://vimeo.com/716708210?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=51110837nd », la compagnie australienne Circa est de retour !

Sur scène, trois acrobates repoussent les limites du cirque contemporain avec une proposition intime et profondément émouvante. Ils sont accompagnés par une violoniste sur une partition musicale qui mélange Bach, Vivaldi et de la musique électronique, dans un subtil mélange de musique et de prouesses physiques.

Les gestes sont précis, infiniment aboutis et remplis d’une force visuelle étonnante. La poésie cède la place à l’énergie et les artistes se font alors virevoltants et intrépides jusqu’à nous couper le souffle.

Cette création réaffirme l’amour de la compagnie pour le mélange si unique entre musique classique et cirque contemporain, et prouve que le cirque anglo-saxon peut marier la technicité à l’élégance pour atteindre une qualité poétique rare.

« Est-ce de la danse ? Est-ce du cirque ? Probablement un peu des deux. En tout cas c’est époustouflant ! » Le Figaro

De : Yaron Lifschitz et l’ensemble Circa

Direction technique et cocréateur lumières : Jason Organ

Cocréateur lumières : Richard Clarke

Costumes : Libby McDonnell

Acrobates : Kimberley Rossi, Daniel O’Brien et Hamish McCourty

Violoniste : Juliette Leroux

Coproducteurs : Norfolk & Norwich Festival et La Teatreria (Mexico)

Soutiens : Australian Government à travers l’Australia Council et de son fonds pour l’Art, Queensland Government à travers l’Arts Queensland

https://vimeo.com/716708210?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=51110837

Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu 85600 Montaigu Vendée Pays de la Loire http://thalie.terresdemontaigu.fr https://www.facebook.com/theatredethalie/;https://thalie.terresdemontaigu.fr/informations-pratiques/conditions-vente/ [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.terresdemontaigu.fr »}] [{« data »: {« author »: « Vertical », « cache_age »: 86400, « description »: « Au Festival d’Avignon du 7 au 30 juillet 2022 u00e0 20H05 – Thu00e9u00e2tre des Lucioles – Relu00e2che les 13, 20 et 27 juillet.nnDirection artistique : Yaron LifschitznInterpru00e8tes : Kimberley Ou2019Brien, Daniel Ou2019Brien et Hamish McCourtynMusicien : Sylvain Rabourdin », « type »: « video », « title »: « Circa – What Will Have Been – teaser », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1444159714-a97ae475dbdcaff9b2ca7c200f4d8227dcda17a9fb5a28048f406851fc6d3e93-d_426 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/716708210 », « thumbnail_height »: 240, « author_url »: « https://vimeo.com/user51110837 », « thumbnail_width »: 426, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/716708210?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=51110837 »}] Construit en 2010 par la Communauté de communes Terres de Montaigu, le théâtre de Thalie accueille chaque saison plus d’une quarantaine de spectacles variés : théâtre, musiques actuelles, musique classique, danse, humour, cirque…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T20:30:00+01:00 – 2024-01-12T21:35:00+01:00

2024-01-12T20:30:00+01:00 – 2024-01-12T21:35:00+01:00

Terres de Montaigu

Steady Jenny