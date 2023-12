Cérémonies des voeux de Montaigu-Vendée 2024 Théâtre de Thalie Montaigu Catégories d’Évènement: Montaigu

Maire de Montaigu-Vendée, Cécilia GRENET

Maire déléguée de Boufféré, Franck SAVARY

Maire délégué de La Guyonnière, Cyrille COCQUET

Maire délégué de Montaigu, Éric HERVOUET

Maire délégué de Saint-Georges-de-Montaigu, Daniel ROUSSEAU

Maire délégué de Saint-Hilaire-de-Loulay, vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année et vous convient

aux cérémonies des voeux de Montaigu-Vendée : Le mercredi 10 janvier 2024 à 19h au Théâtre de Thalie de Montaigu

Le samedi 13 janvier 2024 à 11h à la Salle Dolia de Saint-Georges-de-Montaigu

Le dimanche 14 janvier 2024 à 11h à l’espace Yprésis de Saint-Hilaire-de-Loulay

Le vendredi 19 janvier 2024 à 19h au Boufféré Hall Sport de Boufféré

Le samedi 20 janvier 2024 à 11h à l'espace Agapé de La Guyonnière Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Construit en 2010 par la Communauté de communes Terres de Montaigu, le théâtre de Thalie accueille chaque saison plus d'une quarantaine de spectacles variés : théâtre, musiques actuelles, musique classique, danse, humour, cirque…

