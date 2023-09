Vole, Eddie, vole ! Théâtre de Thalie Montaigu, 29 novembre 2023, Montaigu.

Vole, Eddie, vole ! Mercredi 29 novembre, 20h30 Théâtre de Thalie Normal : 21 € / Réduit : 16 € / Abonné adulte : 18 € / Abonné jeune : 13 € / Moins de 16 ans : 6 €

Découverte

En famille, à partir de 8 ans

Théâtre

Durée : 1h20

Dans sa petite ville anglaise, Michael « Eddie » Edwards, 13 ans, est promis au métier de plâtrier, comme son père et son grand-père. Mais voilà qu’un soir, il découvre à la télévision les Jeux Olympiques d’hiver.

Animé par un rêve fou, Eddie se jure qu’un jour, il représentera son pays à cet événement sportif mondial et tant pis s’il n’a jamais skié de sa vie !

Vole, Eddie, vole ! retrace l’histoire vraie d’un destin hors du commun.

Et si croire en sa bonne étoile était le meilleur moyen d’accomplir ses rêves ?

« Un pari audacieux mais ô combien réussi. Trois comédiens remarquables ! » VAUCLUSE MATIN

De : Léonard Prain

Mise en scène : Sophie Accard

Avec : Léonard Prain, Sophie Accard et Benjamin Lhommas

Musique originale : Cascadeur

Scénographie : Blandine Vieillot

Lumières : Simon Cornevin

Costumes : Atossa

Vidéo : Nicolas Rosée

Son : Julien Bassères

Œil aisé : Léonard Boissier

Construit en 2010 par la Communauté de communes Terres de Montaigu, le théâtre de Thalie accueille chaque saison plus d'une quarantaine de spectacles variés : théâtre, musiques actuelles, musique classique, danse, humour, cirque…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T20:30:00+01:00 – 2023-11-29T21:50:00+01:00

